Sanità: Roma, il 9 gennaio convegno per i 10 anni del sistema di sorveglianza “Passi”

“Passi lunghi 10 anni – Uno strumento per la prevenzione delle malattie croniche e la promozione della salute” è il convegno promosso il 9 gennaio a Roma da Istituto superiore di sanità e ministero della Salute (Auditorium Biagio D’Alba – Via Giorgio Ribotta 5, ore 9). L’evento è organizzato in occasione del decennale dell’implementazione di “Passi – Progressi nelle aziende sanitarie italiane”, il sistema di sorveglianza che raccoglie in maniera continuativa informazioni su comportamenti e atteggiamenti dei cittadini italiani dai 18 ai 69 anni verso la propria salute e il ricorso ai servizi. Passi “permette di studiare l’evoluzione dei fenomeni nel tempo e rappresenta uno strumento importante per le finalità di governo centrale e locale di pianificazione, monitoraggio, valutazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute”, si legge in un comunicato. Il convegno rappresenta quindi un momento di riflessione sul tema delle sorveglianze di popolazione per promuovere l’uso dei dati, riflettere sui risultati raggiunti e sulle prospettive future, anche alla luce del nuovo quadro normativo dettato dal Dpcm sui nuovi Lea e dal Dpcm sui Registri e Sorveglianze. Ulteriore obiettivo, favorire il coinvolgimento di altri stakeholder che possono avvalersi delle informazioni di cui si dispone per l’attuazione di politiche e interventi che impattano sulla salute della popolazione, nell’ottica della Health in All Policies. Ad inaugurare i lavori il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e il presidente dell’Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi.