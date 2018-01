Protezione civile: Trucchi (Misericordie d’Italia), “soddisfatti” del decreto di attuazione per riordino del sistema

“Siamo particolarmente soddisfatti del testo del decreto di attuazione della riforma della Protezione civile approvato dal Consiglio dei Ministri. Sono state ascoltate le richieste e le istanze delle associazioni di volontariato e si è fatto tesoro di tutti gli ultimi eventi calamitosi che hanno colpito il territorio italiano”. Così Roberto Trucchi, presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, commenta l’approvazione del decreto di riordino del sistema nazionale di Protezione civile avvenuta nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri del 2017. In una nota diffusa oggi, Trucchi rileva che “fra gli elementi che caratterizzano il decreto apprezziamo, in particolare, il fatto che vengono nuovamente e fortemente riconfermati il ruolo delle associazioni ed anche il rapporto tra la Consulte del volontariato e gli organi istituzionali”. “Le Misericordie e le altre associazioni – continua il presidente – potranno proseguire nel loro lavoro di prevenzione e di presenza nel territorio, ma soprattutto, continueranno ad essere uno degli elementi essenziali del ‘sistema’ di Protezione civile soprattutto per quanto riguarda la sua operatività. Il ruolo del volontariato è stato razionalizzato, tutto questo ci permetterà di intervenire al meglio nelle prossime occasioni”.