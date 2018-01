Papa Francesco: udienza, “non basta non fare del male, occorre scegliere di fare il bene”. No a “omissione”. Il peccato “taglia il rapporto con Dio, con i fratelli, con la società”

foto SIR/Marco Calvarese

“Non basta non fare del male al prossimo, occorre scegliere di fare il bene cogliendo le occasioni per dare buona testimonianza che siamo discepoli di Gesù”. Lo ha detto il Papa, che nella catechesi dell’udienza di oggi ha stigmatizzato il peccato di omissione. “Ascoltare in silenzio la voce della coscienza permette di riconoscere che i nostri pensieri sono distanti dai pensieri divini, che le nostre parole e le nostre azioni sono spesso mondane, guidate cioè da scelte contrarie al Vangelo”, ha affermato Francesco spiegando il senso dell’atto penitenziale che “all’inizio della Messa compiamo comunitariamente mediante una formula di confessione generale, pronunciata alla prima persona singolare”. In quel momento della liturgia eucaristica, “ciascuno confessa a Dio e ai fratelli di avere molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni”. “Sì, anche in omissioni, ossia di aver tralasciato di fare il bene che avrei potuto fare”, ha sottolineato il Papa: “Spesso ci sentiamo bravi perché – diciamo – non ho fatto male a nessuno”. In realtà, non basta non fare del male al prossimo, occorre scegliere di fare il bene cogliendo le occasioni per dare buona testimonianza che siamo discepoli di Gesù”. “È bene sottolineare che confessiamo sia a Dio che ai fratelli di essere peccatori”, il commento di Francesco: “Questo ci aiuta a comprendere la dimensione del peccato che, mentre ci separa da Dio, ci divide anche dai nostri fratelli, e viceversa”. “Taglia il rapporto con Dio e taglia il rapporto con i fratelli, nella famiglia, nella società, nella comunità”, ha aggiunto a braccio.