Papa Francesco: 7mila in Aula Paolo VI, anche le statuine del presepe tra i doni dei bambini

(Foto: Vatican Media)

Il Papa ha fatto il suo ingresso oggi in Aula Paolo VI, per la prima udienza generale del 2018, alle 9.25 circa, percorrendo a piedi sorridente e rilassato – come di consueto – il corridoio centrale tra due ali di folla. Amabilmente strattonato dalle mani che volevano stringere le sue sia alla sua sinistra che alla sua destra, Francesco si è concesso volentieri soprattutto ai bambini, che lo hanno riempito di doni: non solo letterine, disegni e cartelli colorati dipinti a mano, ma anche statuine dei loro presepi, quasi a voler sottolineare – offrendo al Papa qualcosa di molto personale, preso dalle loro case – la bellezza di questo tempo forte dell’anno liturgico. Ad uno dei bimbi, il Papa ha messo al collo un rosario blu. Non sono mancate una sosta per bere il mate e il tradizionale scambio dello zucchetto. Tra le molte bandiere colorate, spiccava quella della Sardegna con i quattro mori.