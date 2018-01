Opere di misericordia: Tv2000, prosegue “Varchi di Luce”

Su Tv2000 prosegue “Varchi di Luce”, un viaggio in dieci puntate per descrivere le opere di misericordia in alcune città italiane. Il progetto è della giornalista Laura Galimberti. Si conosceranno diverse realtà e istituti religiosi. Centinaia le persone intervistate. Il programma va in onda su Tv2000 a partire da martedì 26 dicembre alle 20.45. Alcuni dei cortometraggi hanno avuto il sostegno della Fondazione Comunicazione e Cultura della Cei, della Kaleidon di Rimini, e della Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo, tramite la Save the dreams amici di don Guanella onlus.