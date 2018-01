Notizie Sir del giorno: l’udienza di Papa Francesco, il card. Bassetti ai maestri cattolici, Mogherini su Iran

Papa Francesco: udienza, “non basta non fare del male, occorre scegliere di fare il bene”. No a “omissione”. Il peccato “taglia il rapporto con Dio, con i fratelli, con la società”

“Non basta non fare del male al prossimo, occorre scegliere di fare il bene cogliendo le occasioni per dare buona testimonianza che siamo discepoli di Gesù”. Lo ha detto il Papa, che nella catechesi dell’udienza di oggi ha stigmatizzato il peccato di omissione. (clicca qui)

Maestri cattolici: card. Bassetti, “essere curiosi, appassionati della conoscenza e delle persone, accoglienti verso tutti, aperti alla realtà e al mondo intero”

“Essere dei maestri nella scuola italiana è oggi un compito gravoso, ricco di insidie e carico di nuove sfide sociali e culturali. Allo stesso tempo, però, è un lavoro, anzi, una missione bellissima di grande importanza per la formazione dei nostri ragazzi e assolutamente fondamentale per il futuro del nostro Paese”. Lo ha detto oggi il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, intervenendo a Roma al XXI Congresso nazionale Associazione italiana maestri cattolici (Aimc). (clicca qui)

Iran: Mogherini (Ue), “dimostrazione pacifica e libertà di espressione sono diritti fondamentali che si applicano a tutti i Paesi senza eccezioni”

“L’Unione europea sta seguendo da vicino le manifestazioni in corso in Iran, l’aumento della violenza e l’inaccettabile perdita di vite umane”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue Federica Mogherini. “Dimostrazione pacifica e libertà di espressione sono diritti fondamentali che si applicano a tutti i Paesi e l’Iran non fa eccezione”, si legge nella nota in cui Mogherini esprime la posizione europea e riferisce di essere stata “in contatto con le autorità iraniane” negli ultimi giorni. (clicca qui)

Vocazioni: mons. Dal Molin, “impariamo a raccogliere grido di speranza”

“Siamo chiamati con la nostra cura ad aiutare le vite degli altri”. Lo ha detto mons. Nico Dal Molin, già direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni della Cei, in apertura del convegno nazionale vocazionale oggi a Roma, parlando a un pubblico di religiose e sacerdoti ma anche di coppie laiche impegnate nella pastorale familiare. Tema di questa edizione dell’evento è “Dammi un cuore che ascolta”. (clicca qui)

Austria: nella diocesi di Eisenstadt un nuovo servizio assistenziale per sacerdoti anziani e malati

Il vescovo di Eisenstadt, mons. Ägidius Zsifkovics, ha annunciato un nuovo progetto di assistenza diocesano per “la cura dei sacerdoti anziani, pensionati, a volte malati”, con l’intenzione di ampliare e potenziare alcuni servizi già attivi. (clicca qui)

Sparatoria a Bitonto: mons. D’Urso (vicario episcopale territoriale), “chi ha ucciso Anna Rosa torni sulla via della pace e del bene”

“O Gesù… tocca i cuori di coloro che l’hanno uccisa affinché riconoscano il male delle loro azioni, assaporino la luce del pentimento e del ravvedimento, tornino sulla via della pace e del bene, del rispetto per la vita e della dignità della persona”. Sono alcune delle parole di preghiera di mons. Alberto D’Urso, vicario episcopale territoriale di Bitonto-Palo per la diocesi di Bari-Bitonto, nonché presidente della Consulta nazionale antiusura, al termine della marcia silenziosa dei sindaci e dei rappresentanti delle istituzioni contro la criminalità organizzata, in onore di Anna Rosa Tarantino, uccisa per errore durante una sparatoria. (clicca qui)

Giornali Fisc: on line il sito de “La Voce dei Berici”

Da fine dicembre è attivo www.lavocedeiberici.it, il sito del settimanale della diocesi di Vicenza, “La Voce dei Berici”. Si tratta di un nuovo prodotto che si affianca al giornale cartaceo arricchendo l’offerta ai lettori. (clicca qui)