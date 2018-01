Musica: Campobasso, concerto di solidarietà del coro “Ancient Souls”

Si svolgerà stasera, alle 20, al Teatro Savoia di Campobasso il concerto di solidarietà “Diciamolo con il Cuore”. A esibirsi sul palco del Savoia sarà il coro gospel and spirituals “Ancient Souls”, diretto da Rita D’Addona, con la partecipazione della “Epic Music Orchestra” e Alberto Di Lecce alla zampogna. Special guest della serata la voce soul di Josette Martial. L’iniziativa, che rientra nel cartellone “Un Natale…coi fiocchi!”, promosso dal Comune di Campobasso, è curata dall’associazione culturale Ethos, in collaborazione con la Regione Molise, la Fondazione “Il Cuore delle Donne”, Acli Molise, l’associazione Digital Media e l’arcidiocesi di Campobasso-Bojano. Il concerto coincide con il ventennale della nascita del coro. “Un traguardo importante che ci emoziona – ha detto D’Addona -. Sarà una serata all’insegna della musica, in una dimensione internazionale, perché non bisogna dimenticare come la musica sia un linguaggio universale”. Una parte del ricavato sarà destinata alla prevenzione e alla cura delle malattie proprie delle donne.