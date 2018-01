Iran: Mogherini (Ue), “dimostrazione pacifica e libertà di espressione sono diritti fondamentali che si applicano a tutti i Paesi senza eccezioni”

“L’Unione europea sta seguendo da vicino le manifestazioni in corso in Iran, l’aumento della violenza e l’inaccettabile perdita di vite umane”. Lo ha dichiarato nella serata di ieri l’Alto rappresentante dell’Ue Federica Mogherini. “Dimostrazione pacifica e libertà di espressione sono diritti fondamentali che si applicano a tutti i Paesi e l’Iran non fa eccezione”, si legge nella nota in cui Mogherini esprime la posizione europea e riferisce di essere stata “in contatto con le autorità iraniane” negli ultimi giorni. “I diritti umani sono sempre stati una questione centrale nelle nostre relazioni con l’Iran”, ha affermato Mogherini, relazioni che si basano su uno “spirito di franchezza e di rispetto”. In questa prospettiva l’Ue si attende che “tutti gli interessati si astengano dalla violenza e che il diritto di espressione sia garantito, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal governo iraniano”. L’Ue per altro “continuerà a monitorare la situazione”.