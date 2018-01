Giornali Fisc: on line il sito de “La Voce dei Berici”

Da fine dicembre è attivo www.lavocedeiberici.it, il sito del settimanale della diocesi di Vicenza, “La Voce dei Berici”. Si tratta di un nuovo prodotto che si affianca al giornale cartaceo arricchendo l’offerta ai lettori. “Vu, vu, vu, punto, lavocedeiberici, punto, it. A scandire l’indirizzo del sito della Voce si prova una certa emozione – si legge in un articolo a firma di Andrea Frison -. Perché era da anni che in redazione se ne parlava e perché, per raggiungere il traguardo, ci è voluto del tempo. E, forse, non è male avere aspettato un po’. Perché, fino a pochi anni fa, i giornali cartacei venivano dati per morti. Oggi si scopre che sono meno in crisi dei quotidiani nazionali”. Per contro, “alcune testate web si sono consolidate, altre non hanno ancora trovato un modo per sopravvivere, visto che, nell’economia di un quotidiano, il sostegno dell’impresa è legato alla vendita di spazi pubblicitari e quelli su web non rendono come sulla carta”. Inoltre, “il linguaggio di internet ha regole tutte sue, diverse da quelle di un giornale e pertanto, si presta a veicolarecerti contenuti rispetto ad altri. In sintesi,carta e web possono convivere in un’unica testata, a patto che sia chiaro dove inizia uno e dove finisce l’altro e che il lettore colga l’arricchimento e le specificità dell’uno e dell’altro. Questa è la sfida che il nostro giornale vuole raccogliere”.

Dalla scorsa settimana “La Voce dei Berici” offre, dunque, “ai suoi lettori tre prodotti: un giornale cartaceo con settant’anni di storia, l’edizione digitale del settimanale inaugurata tre anni fa e, l’ultimo arrivato, un sito internet. In questi primi mesi giornale cartaceo e sito saranno simili nei contenuti, ma un po’ alla volta il sito diventerà un prodotto sempre più differenziato e autonomo, per arricchire ulteriormente con notizie e commenti la lettura de La Voce dei Berici”.