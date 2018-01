Donne e ricerca: concorso nelle scuole secondarie per abbattere stereotipi e pregiudizi

L’Istituto nazionale di fisica nucleare e il Consiglio nazionale delle ricerche bandiscono un concorso per la realizzazione di un elaborato sul tema “Donne e ricerca in fisica: stereotipi e pregiudizi”. Gli elaborati vincitori saranno presentati a Roma a maggio 2018 in occasione di una giornata dedicata alla scienza e al ruolo delle donne nella scienza, legata al Progetto europeo “Genera – Gender Equality Network in the European Research Area”. Il progetto Genera, sostenuto dalla Commissione Ue, mira a trovare strumenti per aumentare la presenza di donne nella ricerca, in particolare nell’ambito della fisica e di tutte le sue branche (geofisica, astronomia e astrofisica, fisica dello spazio, fisica della materia, fisica delle particelle, fisica chimica, biofisica, fisica matematica, fisica medica, ecc.). Ancora oggi le donne non sempre sono considerate adatte alla ricerca e in particolare allo studio delle discipline Stem (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica) comunemente pensate come discipline di appannaggio maschile. È necessario “scardinare gli stereotipi di genere iniziando dall’ambito scolastico”. Il concorso richiede ai e alle partecipanti di elaborare un progetto con l’obiettivo di “approfondire la personalità delle donne ricercatrici e aspetti della loro vita, personale e professionale, mettendo in evidenza l’importanza del loro contributo al progresso scientifico” ed “evidenziare come stereotipi e pregiudizi influenzano le scelte universitarie di ragazzi e ragazze”. Possono partecipare al concorso studenti e studentesse degli Istituti secondari di II grado (classi III, IV e V), singoli o in gruppi, coordinati da un loro insegnante. L’adesione al concorso dovrà essere presentata entro il 15 febbraio compilando il form online al link: http://agenda.infn.it/event/GENERA_concorso_scuole. Successivamente, il progetto sotto forma di video (durata massima 5 minuti) dovrà essere spedito via e – mail all’indirizzo donnericerca@lngs.infn.it entro il 4 aprile 2018.