Diocesi: Vicenza, domenica 7 gennaio giornata di sensibilizzazione per la scelta dell’Irc

Domenica 7 gennaio tutte le parrocchie della diocesi di Vicenza vivranno la Giornata di sensibilizzazione per la scelta dell’insegnamento della religione cattolica a scuola. Riflessioni, preghiere, testimonianze e distribuzione di simpatici adesivi predisposti dall’Ufficio Irc (diretto da mons. Antonio Bollin) della diocesi berica accompagneranno ragazzi e famiglie nel delicato momento delle iscrizioni al nuovo anno scolastico.

Il tema scelto per quest’anno è “Religione a scuola…per vedere oltre!”. “Lo slogan individuato vuole ricordare che questo insegnamento, assicurato dallo Stato e scelto su base volontaria, si propone come una occasione per maturare la capacità di riflessione e di critica costruttiva dei ragazzi sulla vita, per dialogare con culture e fedi diverse, per guardare al futuro con speranza”, spiega una nota della diocesi. A questo proposito, il vescovo mons. Beniamino Pizziol, in una lettera rivolta agli studenti e ai loro genitori in occasione delle iscrizioni scolastiche, suggerisce “ai ragazzi di scegliere con fiducia l’Irc a scuola, per garantire una formazione integrale di tutte le componenti della personalità”. Mons. Pizziol ha rivolto un pensiero anche ai docenti di religione perché ricordino sempre nella loro missione educativa all’interno della scuola le parole di don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana: “Chi sa colare non deve buttar via le ali per solidarietà con i pedoni, deve piuttosto a tutti insegnare il volo”.

Nell’anno scolastico in corso quasi il 90 % della popolazione scolastica vicentina ha scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica a scuola. L’Ufficio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica ha messo a disposizione nel proprio sito internet il materiale utile per le celebrazioni di domenica, come le preghiere dei fedeli, oltre ad altri sussidi utili da divulgare.