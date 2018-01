Diocesi: Rimini, sabato la Messa dei Popoli presieduta dal vescovo Lambiasi

Venerdì 6 gennaio, nella solennità dell’Epifania del Signore, alle ore 17,30, nella cattedrale di Rimini verrà celebrata la Messa dei Popoli. La liturgia sarà presieduta dal vescovo Francesco Lambiasi ed animata dalle comunità di immigrati cattolici presenti nel territorio diocesano. “I canti e le preghiere nelle varie lingue, la processione offertoriale con i prodotti tipici dei vari Paesi, la presenza di tanti immigrati nei costumi tradizionali rende evidente l’universalità del Vangelo, il nostro essere un’unica famiglia dei figli di Dio e fa toccare con mano la ricchezza data dalla diversità delle espressioni religiose dei vari popoli”, si legge in una nota della Caritas diocesana. “Le comunità di immigrati con la loro partecipazione esprimono la loro appartenenza alla Chiesa di Rimini senza perdere le loro identità e le loro tradizioni. Ma questi nostri fratelli ci ricordano anche il dramma di tanti immigrati, costretti a fuggire dal loro paese in cerca di pace, di lavoro e di una vita dignitosa”, aggiunge la nota, che riporta anche una frase di mons. Lambiasi: “Un vecchio rabbino domandò una volta ai suoi discepoli da che cosa si potesse riconoscere il momento preciso in cui finiva la notte e cominciava il giorno: ‘Forse quando si può distinguere con facilità un cane da una pecora’. ‘No’, disse il rabbino. ‘Quando si distingue un albero di datteri da un albero di fichi’. ‘No’, disse il rabbino. ‘Ma quando allora?’ domandarono i discepoli. Il rabbino rispose: ‘Quando guardando il volto di una persona qualunque, tu riconosci un fratello o una sorella. Altrimenti è ancora notte nel tuo cuore’”.