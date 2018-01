Diocesi: Milano, da domenica in distribuzione nelle parrocchie il primo numero del 2018 del mensile “Il Segno”

Si intitola “Migrazioni. Risorse di pace” il primo numero del 2018 de “Il Segno”, mensile dell’arcidiocesi di Milano, in distribuzione nelle parrocchie da domenica prossima. Prendendo spunto dalla Giornata mondiale della pace, celebrata lo scorso 1°gennaio, saranno approfonditi i contenuti del messaggio di Papa Francesco dal titolo “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”. Un lavoro condotto attraverso un commento di Marco Mascia, esperto di studi internazionali, un’intervista a mons. Silvano Provasi del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e un’analisi del sociologo Maurizio Ambrosini sul risvolto delle “paure” legate alla percezione che i cittadini europei hanno dell’immigrazione. “Il Segno” si occupa poi della prossima beatificazione di Teresio Olivelli, in programma il 3 febbraio a Vigevano, e ricorda tre anniversari: i 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione italiana, con un contributo di Giovanni Maria Flick, ex ministro della Giustizia e presidente della Consulta; il 70° dell’assassinio del Mahatma Mohandas K. Gandhi; il ventennale di carriera della band musicale “The Sun”, festeggiato con un nuovo cd. Un ricordo viene dedicato anche a mons. Antonio Riboldi, sacerdote ambrosiano e vescovo emerito di Acerra, scomparso a dicembre. Nelle pagine dedicate all’attualità diocesana, un’ampia sintesi del discorso alla Città dell’arcivescovo, mons. Mario Delpini, la presentazione del Sinodo minore “La Chiesa dalle Genti”, al via domenica 14 gennaio, e una sintetica illustrazione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si celebra tra il 18 e il 25 gennaio.