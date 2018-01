Diocesi: Firenze, all’Epifania la “Cavalcata dei Magi” con l’intervento del card. Betori

Nel giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, l’Opera di Santa Maria del Fiore organizza a Firenze la “Cavalcata dei Magi”. “La manifestazione, giunta alla XXII edizione dell’epoca moderna – si legge in una nota – si rifà a un’antica tradizione fiorentina del XV secolo, quando a Firenze una compagnia di laici intitolata ai santi Re Magi, di cui fecero parte i maggiori componenti della famiglia dei Medici, organizzava un fastoso corteo, la ‘Festa de’ Magi’”. Alle 14, il “solenne corteo di figuranti con in testa i Re Magi a cavallo, in sontuosi abiti di seta ispirati a quelli dell’affresco di Benozzo Gozzoli” partirà da piazza Pitti, per snodarsi lungo le strade del centro storico fiorentino fino ad arrivare in piazza Duomo alle 15. Qui, a partire dalle 14.30, il Piccolo Coro Melograno intratterrà il pubblico con canti natalizi. Dopo l’arrivo di tutto il corteo, il saluto dei figuranti e l’offerta dei doni dei Re Magi a Gesù Bambino nel Presepe vivente. All’intervento di Luca Bagnoli, presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore, seguirà la lettura del brano del Vangelo dei Magi (Matteo 2,1-12) e il saluto dell’arcivescovo di Firenze, il card. Giuseppe Betori, che parlerà del significato dell’Epifania, accogliendo i bambini delle parrocchie della diocesi fiorentina. La manifestazione si svolge, sotto gli auspici dell’arcidiocesi e del Capitolo del Duomo, con il patrocinio del Comune di Firenze e la partecipazione dei Comuni della provincia.