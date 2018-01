Diocesi: dal 1° febbraio a Fossano un corso di specializzazione in pastorale della salute

Prenderà il via il prossimo 1° febbraio, a Fossano, il corso di specializzazione in pastorale della salute promosso per le diocesi di Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì e Saluzzo dalla Consulta regionale per la pastorale della salute della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta (Cep). “Il corso – si legge nella brochure di presentazione – si prefigge di creare negli operatori pastorali e sanitari la consapevolezza e la sensibilizzazione etico-pastorale nella ‘buona’ pratica d’assistenza e di cura”. La proposta formativa, coordinata da don Domenico Bertorello, incaricato regionale della Cep per la pastorale della salute, è rivolta a operatori pastorali impegnati in ospedale o in strutture socio-sanitarie e sul territorio, operatori sanitari, assistenti religiosi, volontari di associazioni operanti nel mondo della salute oltre a religiosi e religiose, studenti di teologia e ministri straordinari della comunione. “Il processo formativo – proseguono i promotori – intende sviluppare un percorso etico, umano e spirituale-pastorale con una caratteristica determinante: la considerazione del malato come persona e come immagine di Dio con un punto di forza nella fede cristiana”. Ad aprire il corso sarà mons. Marco Brunetti, vescovo di Alba e vescovo delegato della Cep per la pastorale della salute. I successivi incontri – tutti in programma fino al 22 marzo al giovedì, dalle 18 alle 20, presso l’Istituto di Scienze religiose di Fossano – vedranno la partecipazione di don Michelangelo Priotto, don Pierangelo Chiaramello, don Carlo Vallati, don Giuseppe Pellegrino e della psicoterapeuta Laura Maria Zorzella.