Diocesi: Caritas Matera, il 5 gennaio concerto di beneficenza per sostenere famiglie fragili

Un concerto di beneficenza per una raccolta fondi per sostenere famiglie in condizioni di fragilità. Lo organizza il 5 gennaio a Matera la Caritas diocesana con il patrocinio del Comune (Auditorium Gervasio – ore 21). Ad animare la serata il complesso “Dio lo vuole band”, formazione di 17 elementi con una sezione completa di strumenti a fiato e voce recitante, per uno spettacolo che mescola la musica moderna folk-rock, con la perfomance recitativa. Il tema principale è quello religioso, espresso nello spirito giovanile della comunicazione, in particolare francescana, se pur in uno stile e in un’immagine attuale. Sarà presente l’arcivescovo di Matera-Irsina mons. Antonio Giuseppe Caiazzo. Ingresso libero.