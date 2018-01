Bambini svantaggiati: giovani francescani di Campania e Basilicata, vacanza invernale “Una mano per un sorriso”

Stare accanto a bambini disagiati. A questo mira la vacanza invernale “Una mano per un sorriso”, che si terrà presso il Centro San Gaspare Bertoni a Battipaglia, in provincia di Salerno. I giovani francescani di Campania e Basilicata trascorreranno, da oggi al 5 gennaio, tre giorni insieme ai bambini meno fortunati, dedicando ai piccoli “il loro tempo, il loro amore e la magia del periodo natalizio con attività ludiche ed educative. Anche quest’anno, come di consueto, il divertimento, l’aiuto nei confronti degli altri e l’amore per Cristo saranno all’ordine del giorno – si legge in una nota -. Tra le varie attività e laboratori creativi che mettono in risalto le libertà di ogni bambino, tutti i partecipanti visiteranno la città di Salerno con le luci d’artista”. “Vivere la spensieratezza che tutti i fanciulli meritano – conclude la nota – è certamente l’obiettivo principale di questa vacanza invernale”.