Austria: nella diocesi di Eisenstadt un nuovo servizio assistenziale per sacerdoti anziani e malati

Il vescovo di Eisenstadt, mons. Ägidius Zsifkovics, ha annunciato un nuovo progetto di assistenza diocesano per “la cura dei sacerdoti anziani, pensionati, a volte malati”, con l’intenzione di ampliare e potenziare alcuni servizi già attivi. Un gruppo di lavoro su base volontaria verrà coordinato da Suor Ana Vranjes, della Congregazione dei Servi di Gesù Bambino, ha riferito il vescovo in un comunicato stampa diffuso oggi. La diocesi di Eisenstadt segue una iniziativa analoga dell’arcidiocesi di Vienna e il progetto prevede di raggiungere costantemente i 60 sacerdoti anziani ed in pensione nel Burgerland, dei quali 44 necessitano di cure continue e non sono autosufficienti: “Qualcuno è ancora molto attivo anche se in pensione e partecipa alla cura pastorale e alla vita parrocchiale, ma molti sono in pratica reclusi”, ha detto il vicario episcopale, padre Lorenz Voith, sottolineando il fatto che, in ogni caso, il numero di sacerdoti anziani aumenterà in futuro. Suor Ana Vranjes ha molti anni di esperienza nel settore socio-assistenziale e nei servizi ospedalieri. La suora sarà in contatto con i sacerdoti in pensione, anziani o malati, prendendo suggerimenti e desideri e gestendo il servizio di assistenza quotidiana: dalla cura della casa all’organizzazione delle cure mediche sino alla presenza domiciliare continua in caso di malattia inabilitante. Mons. Zsifkovics ha sottolineato che i sacerdoti mettono tutta la loro vita al servizio di Dio e dei fratelli “Ma cosa succede – si è chiesto – quando gli stessi sacerdoti hanno bisogno di aiuto?”. Da questa domanda nasce l’esigenza di dare una “risposta innovativa”.