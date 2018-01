Veritatis gaudium: card. Versaldi (Santa Sede), “in continuità” con Evangelii gaudium. “Non si può mai vivere di rendita”

“Non si può mai vivere di rendita: la migliore tradizione della Chiesa è il rinnovamento nell’inculturazione del Vangelo”. Lo ha detto il card. Giuseppe Versaldi, prefetto della Congregazione per l’educazione cattolica, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di presentazione della “Veritatis gaudium”, la costituzione apostolica di Papa Francesco circa la nuova normativa sugli Istituti di studi ecclesiastici, definita dal prefetto “in continuità” con l’Evangelii gaudium” con lo “spirito di adattamento necessario” richiesto dal “cambiamento d’epoca” che stiamo vivendo. “Le università ecclesiastiche – ha fatto notare il cardinale – sono molto richieste anche nei Paesi non cristiani per la qualità dell’insegnamento, ma poi l’impatto sulla società di coloro che escono è sproporzionato”. “La qualità viene spesso usata solo per benefici personali, per fare carriera”, l’analisi di Versaldi, secondo il quale spesso “non c’è proporzione tra la qualità dell’insegnamento offerto nei nostri atenei e i frutti che tale insegnamento dovrebbe dare nella società”.