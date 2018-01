San Francesco di Sales: L’Aquila, domani incontro di mons. Giuseppe Petrocchi con la stampa abruzzese

Si svolgerà domani, martedì 30 gennaio, a L’Aquila, il tradizionale incontro della stampa abruzzese promosso in prossimità della festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. A partire dalle 10, presso l’aula magna dell’Istituto superiore di Scienze religiose “Fides et ratio” del capoluogo abruzzese, l’Arcivescovo dell’Aquila, mons. Giuseppe Petrocchi, e il presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta, guideranno la riflessione su “Notizie false e giornalismo di pace”. Il tema del meeting è ispirato al messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali “La verità vi farà liberi (Gv 8,32). Fake news e giornalismo di pace”. Il messaggio, che sarà consegnato a tutti i presenti, è stato pubblicato lo scorso 24 gennaio, in occasione della festa del santo patrono.