Salute: domani a Milano gli “stati generali” del sistema sanitario lombardo come modello possibile per l’Italia

Le sfide poste dalle nuove tecnologie, gli oltre 7mila nuovi farmaci presto sul mercato, le minoranze e una popolazione che invecchia ponendo in maniera urgente la questione sostenibilità dei costi sanitari. Il tutto, nel contesto della riforma sanitaria appena varata da Regione Lombardia. Di questo e altro si parlerà domani martedì 30 gennaio alla Fondazione Stelline (Corso Magenta, 61 Milano) in un’intera giornata dedicata al sistema sanitario regionale lombardo come modello possibile per l’Italia. La kermesse, organizzata da “Italia, Direzione Nord”, Associazione Amici delle Stelline, Osservatorio metropolitano di Milano, WikiMilano e In-Rete, alternerà le voci della politica a quelle degli addetti ai lavori, dirigenti, medici e personale sanitario, investitori del settore e volontariato. La giornata si aprirà alle ore 10.30 con un tavolo sul tema “L’innovazione a supporto della salute e della qualità vita” alla quale prenderanno parte tra gli altri Roberto Maroni, presidente Regione Lombardia; Silvio Garattini, direttore dell’Istituto Mario Negri e Marco Bonometti, presidente Confindustria Lombardia. Nel pomeriggio due tavoli tematici di approfondimento: “Esempi di presa in carico”, con focus su cure e assistenza nei casi cronici di diabete e fibrosi cistica; e “Come cambia la città: la salute e il territorio”, dedicato nello specifico ai luoghi della cura. A conclusione una sessione dedicata a sostenibilità e investimenti nel settore sanitario con, fra gli altri, Emilia De Biasi, presidente Commissione Sanità del Senato.