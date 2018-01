Riviste: aperta la campagna abbonamenti per la nuova stagione del “Cinematografo”

Aperta la nuova campagna abbonamenti alla rivista del “Cinematografo”, il mensile che parla del cinema dal 1928. Tante le novità di quest’anno, la nuova rubrica “Powerful Women”, in cui sarà analizzato il rapporto tra le donne e il potere. Inoltre Robert Bernocchi, in “Dati alla mano”, presenterà i continui cambiamenti del mondo del cinema. L’abbonamento è disponibile per la rivista in formato sia cartaceo sia digitale. A coloro che sottoscriveranno un nuovo abbonamento entro il 30 marzo sarà applicato uno sconto.