Portogallo: nuovo monastero trappista a Palaçoulo. In arrivo 10 monache da Vitorchiano

“Santa Maria, Madre della Chiesa” è il nome del nuovo monastero trappista che sorgerà a Palaçoulo, Miranda do Douro, in Portogallo, grazie al “dono” di 10 sorelle provenienti dal monastero di Vitorchiano, una comunità dell’ordine Cistercense della stretta osservanza, nota anche come “trappista”, che segue la regola di San Benedetto. “Il 26 gennaio abbiamo nominato il gruppo delle sorelle che partiranno”, racconta al Sir madre Rosaria Spreafico, la badessa del monastero di Vitorchiano, ma ciò non avverrà prima dell’inizio del 2019. La disponibilità data da tante sorelle è stata sottoposta a un “cammino di discernimento”, dice suor Rosaria. La foto delle dieci sorelle, e la decisione che sarà suor Giusy la loro badessa, campeggia sul sito della diocesi di Braganza, dove nascerà il monastero. La proposta e l’invito sono infatti una iniziativa del vescovo mons. José Cordeiro. Il monastero nascerà su un terreno donato dalla parrocchia e un gruppo di parrocchiani, ma sarà l’ordine a dover finanziare i costi della costruzione, spiega ancora la religiosa. Il sito della diocesi comunica che la data della posa della prima pietra è ancora da definire. “Inizialmente si costruirà una foresteria dove le suore potranno vivere”, spiega suor Rosaria, “perché su quella terra non c’è proprio niente adesso”. Il monastero avrà una capienza di 40 monache. È il primo monastero trappista in Portogallo.