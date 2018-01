Papa Francesco: “Veritatis gaudium”, urgente “rinnovamento” degli studi ecclesiastici per “Chiesa in uscita”

“Imprimere agli studi ecclesiastici quel rinnovamento sapiente e coraggioso che è richiesto dalla trasformazione missionaria di una Chiesa in uscita”. È l’obiettivo principale della costituzione apostolica “Veritatis gaudium” circa le università e le facoltà ecclesiastiche, diffusa oggi. Gli studi ecclesiastici, si legge nel documento del Papa, giocano un “ruolo strategico” nell’ambito del “deciso processo di discernimento, purificazione e riforma” richiesto dalla Evangelii gaudium: Francesco li definisce un “provvidenziale laboratorio culturale d’imprescindibile valore per una Chiesa in uscita”, che va “dal sensus fidei fidelium al magistero dei pastori, dal carisma dei profeti a quello dei dottori e dei teologi”. Nel “cambiamento d’epoca” che stiamo vivendo, la tesi del Papa, “c’è bisogno di costruire leadership che indichino strade”, per reagire così alla “crisi antropologica e socio ambientale” denunciata nella Laudato si’.