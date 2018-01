Papa Francesco: “Veritatis gaudium”, “fare rete” tra le università ecclesiastiche per “apologetica originale” che abita la “frontiera”

“Fare rete” tra le università ecclesiastiche, per dare corpo ad una “apologetica originale” in grado di abitare la “frontiera”. È l’invito contenuto nella “Veritatis gaudium”, ed indicato dal Papa come quarto criterio di fondo per il rinnovamento e rilancio degli studi ecclesiastici nell’ottica di una Chiesa in uscita. “Fare rete tra le diverse istituzioni che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici – l’esortazione di Francesco – attivando con decisione le opportune sinergie anche con le istituzioni accademiche dei diversi Paesi e con quelle che si ispirano alle diverse tradizioni culturali e religiose, dando vita al contempo a enti specializzati di ricerca finalizzati a studiare i problemi di portata epocale che investono oggi l’umanità, giungendo a proporre opportune e realistiche piste di risoluzione”: “Pensare a un solo mondo, ad un progetto comune”, l’indicazione mutuata dalla Evangelii gaudium, di cui il Papa riprende anche una delle immagini-simbolo, da applicare anche nel rapporto tra fede e cultura: “Il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità”.