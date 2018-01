Papa Francesco: il 3 febbraio riceve in udienza la Consulta nazionale antiusura “Giovanni Paolo II” e le trenta Fondazioni collegate

Sabato 3 febbraio Papa Francesco riceverà in udienza privata la Consulta nazionale antiusura “Giovanni Paolo II” e le trenta Fondazioni antiusura presenti in ogni regione d’Italia. L’udienza pontificia sarà riservata ai componenti dei consigli direttivi delle Fondazioni e a una rappresentanza dei volontari che assistono le vittime dell’usura e dell’azzardo e di consulenti, esperti, avvocati e professionisti dei fenomeni. La delegazione, informa un comunicato della stessa Consulta, alle 8.45 parteciperà alla messa presieduta dal card. Angelo Comastri, arciprete della Basilica e vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, all’altare della Cattedra, sulla Tomba di san Pietro; seguirà un momento di preghiera presso la Tomba di san Giovanni Paolo II, cui è titolata la Consulta nazionale antiusura. L’udienza privata con Papa Francesco si terrà alle 12 nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. “Abbiamo desiderato e chiesto – ha dichiarato il presidente della Consulta nazionale, mons. Alberto D’Urso – questo incontro con Papa Francesco per le vittime dell’usura e dell’azzardo e per i tanti volontari che tutti i giorni si spendono per loro, per tutte le persone che in questo momento di persistente crisi economica si sono perse nelle più diverse derive esistenziali. Siamo certi che non ci farà mancare il suo conforto, il suo incoraggiamento e autorevoli orientamenti per proseguire il nostro cammino e il nostro servizio”.