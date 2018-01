Papa Francesco: il 2 febbraio la Messa per la Giornata della vita consacrata

foto SIR/Marco Calvarese

Venerdì prossimo, 2 febbraio, Festa della Presentazione del Signore, alle ore 17.30, nella basilica di S. Pietro, il Papa celebrerà la Messa per la Giornata della Vita consacrata. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. “Sono migliaia i consacrati e le consacrate in tutto il mondo che accolgono il dono della vocazione con gioia e disponibilità nei molteplici carismi, che nella loro vita cercano il volto di Dio, impegnandosi a costruire la pace e la fraternità, nonostante le difficoltà”, si legge in un comunicato della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica: “Viviamo un momento della storia umana bisognosa di un senso vocazionale della vita”, sottolinea il prefetto, card. João Braz de Aviz: “A noi serve un progetto, una fonte di senso esistenziale, carico di gioia e di speranza. Noi consacrati fin dall’esperienza battesimale, inseriti nella vita di Dio e nella sua famiglia, la Chiesa, siamo eredi del patrimonio vocazionale e carismatico della Chiesa e sentiamo la gioia e il dovere di custodirlo e promuoverlo”.