Papa Francesco: ai ragazzi dell’Azione cattolica, “non stancatevi di essere strumenti di pace e di gioia”

“Con grande affetto saluto i ragazzi e le ragazze dell’Azione cattolica della diocesi di Roma. Spero che anche facendo rumore, sappiate fare cose buone, no? Cari ragazzi, anche quest’anno, accompagnati dall’arcivescovo vicario, dai vostri genitori ed educatori e dai sacerdoti assistenti, siete venuti numerosi al termine della ‘Carovana della pace’. Vi ringrazio per questa iniziativa. Grazie, grazie tante! Non stancatevi di essere strumenti di pace e di gioia tra i vostri coetanei”. Con queste parole Papa Francesco ha salutato ieri all’angelus, in piazza San Pietro, i ragazzi dell’Acr romana. “Un abbraccio paterno – commenta oggi una nota dell’Ac – quello di Francesco che idealmente avvolge le tante iniziative di pace promosse dall’Azione cattolica italiana, appena svoltesi o che si stanno ancora realizzando in tutta Italia, nel quadro della proposta del ‘Mese della pace’ che ogni anno punta a dare continuità e concretezza alla consolidata tradizione di impegno dell’Ac per la promozione di una cultura di pace”.