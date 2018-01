Papa Francesco: a Rota Romana, necessario “rapporto tra regula fidei e urgente attenzione Chiesa a processi psicologici e religiosi delle persone”

“È quanto mai necessaria una continua esperienza di fede, speranza e carità, perché i giovani tornino a decidere, con coscienza sicura e serena, che l’unione coniugale aperta al dono dei figli è letizia grande per Dio, per la Chiesa, per l’umanità”. Lo ha detto oggi Papa Francesco, nel discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario. “La voce sinodale dei Padri vescovi e la successiva Esortazione apostolica Amoris laetitia” hanno assicurato “un punto primordiale: il necessario rapporto tra la regula fidei, cioè la fedeltà della Chiesa al magistero intoccabile sul matrimonio, così come sull’Eucaristia, e l’urgente attenzione della Chiesa stessa ai processi psicologici e religiosi di tutte le persone chiamate alla scelta matrimoniale e familiare”, le parole di Francesco. Nel richiamare la raccomandazione formulata lo scorso anno alla Rota Romana “di un catecumenato matrimoniale, inteso come itinerario indispensabile dei giovani e delle coppie destinato a far rivivere la loro coscienza cristiana, sostenuta dalla grazia dei due sacramenti, battesimo e matrimonio”, il Papa ribadisce: “Il catecumenato è per sé unico, in quanto battesimale, cioè radicato nel battesimo, e al tempo stesso nella vita necessita del carattere permanente, essendo permanente la grazia del sacramento matrimoniale, che proprio perché grazia è frutto del mistero, la cui ricchezza non può che essere custodita e assistita nella coscienza dei coniugi come singoli e come coppia”.