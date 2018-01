Papa Francesco: a partecipanti Conferenza antisemitismo, “stabilire un’alleanza contro l’indifferenza, contro ogni indifferenza”

“Aiutiamoci a vicenda a far fermentare una cultura della responsabilità, della memoria e della prossimità, e a stabilire un’alleanza contro l’indifferenza, contro ogni indifferenza”. È quanto propone Papa Francesco al termine del suo discorso ai partecipanti alla Conferenza internazionale sulla responsabilità degli Stati, delle Istituzioni e degli Individui nella lotta all’antisemitismo e ai crimini connessi all’odio antisemitico. “Saranno certamente di aiuto le potenzialità dell’informazione, ma ancora più importante sarà la formazione”, ha detto Francesco. “È urgente educare le giovani generazioni a coinvolgersi attivamente nella lotta contro gli odi e le discriminazioni, ma anche nel superare le contrapposizioni del passato e a non stancarsi mai di cercare l’altro. Infatti, per preparare un futuro veramente umano non è sufficiente respingere il male, ma serve costruire insieme il bene”.