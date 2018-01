Papa Francesco: a partecipanti Conferenza antisemitismo, “la memoria è la chiave di accesso al futuro”

“La memoria è la chiave di accesso al futuro, ed è nostra responsabilità consegnarla degnamente alle giovani generazioni”. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo questa mattina in Vaticano i partecipanti alla Conferenza internazionale sulla lotta all’antisemitismo e ai crimini connessi all’odio antisemitico che si tiene oggi a Roma presso il Ministero degli Affari esteri. Fare “memoria non solo con la mente, ma dal profondo dell’animo, con tutto te stesso”, è la “ricetta” di Papa Francesco per abbattere l’indifferenza, e “superare tante deplorevoli forme di apatia verso il prossimo”. E ha aggiunto: “Per costruire la nostra storia, che sarà insieme o non sarà, abbiamo bisogno di una memoria comune, viva e fiduciosa, che non rimanga imprigionata nel risentimento ma, pur attraversata dalla notte del dolore, si dischiuda alla speranza di un’alba nuova. La Chiesa desidera tendere la mano. Desidera ricordare e camminare insieme”.