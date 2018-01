Giornalismo: Campobasso, il 3 febbraio dibattito su “verità e legalità come strumento di pace” con il card. Coccopalmerio

Un incontro di formazione per giornalisti sul tema “Verità e legalità come strumento di pace” si svolgerà, sabato 3 febbraio, alle 9.30, a Campobasso, nell’ambito delle iniziative per celebrare san Francesco di Sales, patrono degli operatori della comunicazione. L’incontro annuale dell’arcivescovo di Campobasso-Bojano, mons. Giancarlo Bregantini, con i giornalisti quest’anno diventa un’iniziativa più ampia, promossa dall’arcidiocesi, in collaborazione con l’Ucsi Molise, con l’Ordine regionale dei giornalisti e con il Consiglio dell’ordine degli avvocati. Ad aprire la giornata sarà la messa nella chiesa Madonna della Libera, poi seguirà la conferenza. Tra i relatori, interverrà il card. Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio consiglio per i testi legislativi. Di “verità e legalità” parleranno Daniele Colucci magistrato formatore della Corte d’Appello – distretto di Campobasso, l’arcivescovo Bregantini, e don Antonio De Grandis, presidente del Tribunale Ecclesiastico della Conferenza episcopale abruzzese molisana.