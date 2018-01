Finlandia: Niinistö confermato presidente. Tervaportti (diocesi Helsinki), “un uomo moderato”

Il risultato delle elezioni “sembrava molto chiaro già prima”: Marko Tervaportti, responsabile per la comunicazione della diocesi cattolica di Helsinki, commenta al Sir il risultato delle elezioni presidenziali in Finlandia che hanno confermato Sauli Väinämö Niinistö alla guida del Paese nordico con il 62,7% delle preferenze. Membro del Partito di coalizione nazionale, Niinistö è “un uomo moderato” in molti ambiti, “caratteristica che probabilmente è molto ben accolta tra i finlandesi in generale”, spiega Tervaportti. “Non è la scelta più liberale” per quel che riguarda l’apertura ai matrimoni o alle adozioni gay “anche se non si è nemmeno detto contrario pubblicamente”, mentre si è detto “in qualche modo aperto all’idea di permettere l’eutanasia in alcuni casi”. Un tema presente in campagna elettorale è stato l’adesione della Finlandia alla Nato. “La maggior parte dei candidati presidenziali si sono dichiarati contrari all’adesione, uno ne ha sostenuto la necessità, Niinistö invece ha affermato che l’adesione deve essere considerata come un’opzione, se le cose peggiorano. In realtà, il suo partito è favorevole all’adesione alla Nato, quindi staremo a vedere”, ha ancora spiegato Tervaportti, che ha richiamato come “degno di nota” il fatto che il presidente rieletto nel suo discorso per il nuovo anno abbia augurato “la benedizione di Dio (“Jumalan siunausta”) ai suoi ascoltatori, cosa che il suo predecessore, la socialista Tarja Halonen non aveva mai fatto”.