Elezioni: Curia di Bergamo, “vengano scelte persone sagge, capaci e determinate nell’agire per il bene comune”

Famiglia, giovani, lavoro, ambiente, sicurezza, integrazione e uguaglianza. Sono i temi di un lungo messaggio della Curia di Bergamo, diffuso in prossimità delle elezioni politiche, con il quale intende offrire una serie di riflessioni. “Attraverso questo scritto, intendiamo prendere parola perché amiamo il nostro paese, consapevoli della complessità della situazione, e desiderando alimentare un dibattito, che a partire da sguardi ampi, possa dare un apporto positivo alla questione. Lo facciamo non in quanto esperti ma piuttosto nella logica di essere cittadini e cristiani che condividono la vita di tutti, nella prospettiva di chi ascolta, vede e sente”, si legge nel messaggio. Due i punti, in particolare, sui quali viene auspicato l’impegno della politica: la famiglia, “perché possa continuare a essere la prima fonte di protezione, affetto, educazione e sicurezza” e i giovani, perché “vengano considerati davvero come un ‘bene comune’ da proteggere, sostenere e aiutare a svilupparsi”. Quindi, il lavoro. Perché sia promosso la Curia propone alcune azioni concrete: realizzare progetti per la gestione sostenibile delle risorse naturali, salvaguardare il patrimonio e l’identità culturale, sviluppare nei giovani competenze nuove attraverso la collaborazione continua scuola/impresa, favorire e proteggere l’attività di impresa, varare un piano per investimenti in infrastrutture e welfare, garantendo sostegno ai più poveri. Per quanto riguarda l’integrazione, la Curia auspica il riconoscimento dello ius soli e dello ius culturae. Infine, l’attenzione si sposta sui candidati. “Al di là di qualsiasi schieramento, ci sta quindi a cuore che vengano scelte persone sagge, capaci e determinate nell’agire per il bene comune partendo da solidi principi morali personali ed evitando, con buon senso, di spingere la comunità ad inutili conflitti”.