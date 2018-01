Egitto: Ermia (vescovo copto-ortodosso), “cristiani e musulmani insieme contro il radicalismo”

Mons. Kirillos William, davanti la sua chiesa ad Assiut (Foto Sir/Rocchi)

“Educare i nostri giovani alla fede, alla convivenza con chi professa una fede diversa. Non solo i giovani qui in Medio Oriente ma anche nel modo occidentale. Lavorare insieme, cristiani e musulmani, per cambiare mentalità e linguaggio attraverso l’istruzione e la formazione, contro il radicalismo”. Sono queste le misure auspicate da Anba Ermia, vescovo e presidente del Centro culturale copto-ortodosso con sede al Cairo, per fronteggiare l’ideologia radicalista islamica che rischia di espandersi anche in Europa come dimostrano i diversi attentati che si sono verificati in diversi Paesi del Vecchio Continente. In una conversazione con una delegazione di Aiuto alla Chiesa che soffre, in Egitto per una visita di solidarietà alla comunità cristiana locale, guidata dal direttore Alessandro Monteduro, il vescovo copto-ortodosso ha ribadito che “i cristiani vogliono vivere nella luce e non nelle tenebre”. Gli attacchi terroristici rendono complicata questa sfida per questo “dobbiamo rafforzarci nella fede”. Una posizione condivisa anche dal vescovo copto-cattolico di Assiut, mons. Kirillos William Samaan, per il quale “i salafiti si approfittano dell’ignoranza di tanta povera gente per provocare tensioni, violenza e divisioni. La risposta non può che essere data attraverso la formazione, l’istruzione e l’insegnamento alla convivenza. Siamo una sola etnia”. Anche la chiesa del “Divino Amore” sede di mons. William Samaan, oggi come tutte le chiese in Egitto, è presidiata all’ingresso da Forze di Sicurezza e da poliziotti. “Durante gli attentati alle chiese del 13 agosto del 2013, portati dai sostenitori dei Fratelli Musulmani, dopo la deposizione del presidente Morsi, molti luoghi di culto cristiani furono difesi dai musulmani. Questo è il vero Egitto: cristiani e musulmani uniti”, ha concluso il vescovo.