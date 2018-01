Diocesi: Assisi, al via gli incontri della scuola socio-politica “Giuseppe Toniolo”. Sabato 3 febbraio inaugurazione con il card. Bassetti

Sarà il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, ad inaugurare il ciclo di lezioni della Scuola socio-politica “Giuseppe Toniolo” della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Sabato 3 febbraio, alle 18 presso l’Istituto Serafico di Assisi, Bassetti parlerà de “Il lavoro: vocazione umana e dimensione spirituale”. “In continuità con la 48ª Settimana sociale di Cagliari, al centro del programma della Scuola di formazione socio-politica 2018 abbiamo voluto collocare il tema del lavoro”, spiega la presidente della scuola, Francesca Di Maolo. “Il lavoro è espressione primaria della dignità della persona e ne consente la sua realizzazione personale e familiare, nonché la sua partecipazione alla vita sociale e alla costruzione del bene comune. Dalla Rerum Novarum di Leone XIII all’Evangelii Gaudium di Papa Francesco, gli interventi della Chiesa hanno avuto sempre a cuore il lavoro e i lavoratori. La stessa Costituzione italiana pone il lavoro a fondamento della Repubblica, come principio di ciò che segue e ne dipende. Un lavoro per tutti, dunque, ma un lavoro decente: ‘libero, creativo, partecipativo e solidale”, per usare le parole di Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium”. Il ciclo di lezioni di quest’anno sarà caratterizzato da diversi momenti sia teorici con esperti e professori sia di ascolto di situazioni e casi concreti di realizzazione lavorativa. Tra i vari appuntamenti è previsto anche un approfondimento sulla crisi della Fascia Appenninica e sulle sue potenzialità. Inoltre verrà anche realizzato un evento in collaborazione con il Progetto Policoro per affrontare la tematica dell’occupazione e disoccupazione giovanile.