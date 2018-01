Diocesi: Andria, una delegazione a Nairobi per l’inaugurazione della scuola costruita con i fondi raccolti

C’era anche una delegazione della diocesi di Andria all’inaugurazione della scuola san Daniele Comboni, avvenuta nei giorni scorsi a Nairobi, in Kenya. È stata l’ultima tappa di un percorso avviato più di due anni fa con l’acquisto del terreno e la raccolta fondi coordinata da padre Paolo Latorre, missionario comboniano andriese, impegnato nel Paese da circa quindici anni. A guidare le realtà italiane impegnate in questo progetto, per quantità di investimento, la Conferenza episcopale italiana con i fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica. La scuola ha per motto “Knowledge, love, service”, e punta a “offrire un’educazione integrale, dove si unisce l’aspetto accademico e cristiano sociale, con l’intento di aiutare le giovani generazioni di questo paese a costruire una società protesa all’accoglienza ed alla solidarietà”. La delegazione composta da sacerdoti e laici giunta da Andria, è stata guidata dal vicario generale, don Gianni Massaro, su delega del vescovo mons. Luigi Mansi. La diocesi ha collaborato alla realizzazione del progetto dei missionari comboniani in Kenya con una raccolta fondi promossa nella scorsa Quaresima e che ha coinvolto le comunità parrocchiali di Andria: il loro contribuito si è concentrato all’allestimento di un laboratorio.