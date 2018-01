Corruzione: Dicastero sviluppo umano, il 1° febbraio il lancio di “The Pope video”

Giovedì 1 febbraio alle ore 16, presso il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale (Piazza San Calisto, I° piano), si terrà la conferenza stampa di lancio di “The Pope video” con l’intenzione di preghiera di Papa Francesco per febbraio 2018. Il tema del video, realizzato dalla Rete mondiale di preghiera, in collaborazione con il Dicastero, affronta il tema della corruzione. Il video, che per la prima volta è stato prodotto con la collaborazione di un dicastero della curia romana, costituisce una tappa del percorso avviato dallo stesso Dicastero il 15 giugno 2017 con il dibattito internazionale sulla corruzione, tenutosi presso la Pontificia Accademia delle Scienze – Casina Pio IV. La proiezione dell’intenzione di preghiera del febbraio 2018 avverrà poi per il pubblico durante il convegno “Corruzione, apocalisse della democrazia”, che si terrà a Scampia (Napoli) il 3 febbraio alle ore 17 presso la scuola intitolata a Attilio Romanò, vittima della camorra.