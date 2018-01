Comunicazione sociale: Bari, al via la seconda edizione del corso organizzato dall’Opera Salesiana Redentore

Al via la seconda edizione del corso di alta formazione in teoria e tecnica della comunicazione sociale organizzato dal Laboratorio “Don Bosco Oggi” dell’Opera Salesiana Redentore di Bari. Docenti di alto profilo e un programma ricco di attività pratiche costituiscono i punti di forza del corso che avrà la durata di 120 ore. Tra i promotori, oltre a don Pino Ruppi che è anche direttore del corso, fra’ Ruggiero Doronzo, docente di comunicazioni sociali, e fra’ Alfredo Di Napoli, condirettore. “Il corso è finalizzato alla preparazione teorica e tecnica degli animatori delle comunicazioni sociali nell’ambito di comunità religiose, parrocchiali e delle associazioni – sottolinea don Ruppi, direttore dell’Aps Laboratorio Don Bosco Oggi -. Il nostro obiettivo è creare le basi per forgiare nuovi operatori dell’informazione con spirito di servizio”. Le attività d’aula saranno arricchite da una serie di laboratori pratici, con la possibilità di effettuare tirocini e stage in strutture e imprese convenzionate con l’organizzazione. In quest’ottica è stata incrementata la collaborazione con l’Università Pontificia Salesiana di Roma, che collaborerà con la partecipazione di alcuni docenti della Facoltà di comunicazione. Saranno riconosciuti anche alcuni crediti formativi universitari per coloro che vorranno proseguire gli studi accademici. Il corso è organizzato dall’Aps in collaborazione con la Biblioteca dei Cappuccini di Santa Fara. Le iscrizioni si chiuderanno il 31 gennaio e i posti disponibili sono 40. Lezioni al via il 3 febbraio, nella sede del “DBLab”, nella chiesa del Redentore.