Azione cattolica ragazzi: “Carovana della pace” e messaggio al Papa. Progetto di solidarietà con i bambini disabili rifugiati in Iraq

La “Carovana della pace”, giunta ieri in piazza San Pietro, conclude il Mese della pace in cui si impegna l’Ac Ragazzi. L’Acr “sta sostenendo un progetto di solidarietà: in Iraq, insieme all’associazione Terre des Hommes, aiuteremo – hanno spiegato Desirée e Luca, accanto al Papa – i bambini disabili rifugiati che provengono dalle guerre del Medio Oriente. Siamo contenti che la nostra raccolta di solidarietà sia rivolta a bambini e ragazzi come noi che soffrono doppiamente, per la disabilità e per le guerre. In questa raccolta abbiamo coinvolto anche i giovani e gli adulti: noi, a nostra misura vogliamo essere missionari di Pace, aiutare chi ci sta intorno a camminare verso te”. Infine: “Caro Papa, tu lo sai: tutta l’Acr ti vuole bene e prega con te e per te. Grazie, grazie e ancora grazie per i tuoi messaggi, il tuo esempio e il tuo affetto”. La giornata di ieri era iniziata con la messa a Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova), celebrata da don Alfredo Tedesco, assistente ecclesiastico diocesano di Roma dell’Acr. I presenti hanno poi dato vita a un corteo festoso fino a San Pietro, passando per i giardini di Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione. Raggiunto infine il settore riservato in piazza San Pietro, l’arcivescovo Angelo De Donatis, vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma, e i responsabili nazionali dell’associazione hanno salutato i presenti. Alle 12 la partecipazione alla preghiera dell’Angelus presieduto dal Papa con i due ragazzi dell’Acr di Roma che, a nome di tutta l’associazione, hanno letto il messaggio rivolto a Francesco.

La manifestazione di ieri si collocava al termine del Mese della pace, tradizionalmente dedicato dall’Azione cattolica, insieme con tutta la Chiesa, alla riflessione su questo tema. I bambini e i ragazzi dai 4 ai 14 anni dell’associazione, insieme ai ragazzi delle parrocchie della città hanno portato per le strade della città la loro testimonianza con lo slogan: “Scatta la pace”.