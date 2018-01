Avvenire: la prima pagina di domani 30 gennaio. Liste elettorali e malumori, naufraghi nel Mediterraneo, inquinamento Pm10

“Avvenire” dedica il suo titolo di prima pagina alla composizione delle liste elettorali, con forti malumori in tutti i poli. Il commento è per la firma del costituzionalista Marco Olivetti: “La fase della predisposizione delle liste elettorali nelle principali forze politiche (dal Pd a Fi, dal M5S a Leu e alla Lega) solleva non poche perplessità. E ciò non alla luce di un approccio irenico che voglia negare i lati oscuri del potere: in questa occasione – come nel 2013 – si sono consumate vendette e prevaricazioni e non può essere certo ciò a stupire. Ma la questione è il ‘segno dominante’ dell’operazione nel suo complesso, nei diversi partiti. Ci sono almeno tre dati che possono essere registrati, tutti accomunati dal carattere oligarchico (e non certo aristocratico) di questa fase della procedura elettorale: a decidere sono stati i ‘pochi’, non certo i migliori e ovviamente neppure ‘tutti’. Il primo dato è il quasi assoluto potere delle segreterie di partito. Il secondo dato è la fragilità organizzativa e partecipativa di partiti e movimenti attuali. Il terzo è la scarsa apertura alla società civile”. A centro pagina, una fotocronaca di migranti naufraghi nel Mediterraneo, con la ripresa delle partenze dalla Libia. Al taglio, un titolo per i temi ambientali, con l’allarme inquinamento da Pm10 nelle città italiane lanciato da Legambiente e con il riesplodere in Germania del diesel-gate. L’editoriale è di Maurizio Patriciello, che si sofferma sulla situazione di Napoli: “A Napoli e in Campania l’egemonia culturale non è nelle mani dei galantuomini ma dei delinquenti. Parole forti, scandite dal procuratore generale di Napoli, Luigi Riello, nel discorso di inaugurazione dell’anno giudiziario. Parole che hanno scosso la città e infastidito più di qualcuno, a cominciare dal sindaco Luigi De Magistris. Non so se sia vero, da parte mia non credo, che l’egemonia culturale sia dei delinquenti. C’è chi resiste, eccome. E c’è chi, penso anche e soprattutto alla Chiesa di Napoli, è riuscito a trovare anche in questa stagione amara parole e gesti per dire e fare buona la vita di tutti. Ma so anche che una risposta necessaria spetta alla classe dotta e a quella politica, ai professionisti di questa città, che per cultura, arte, musica, fede non è seconda a nessuna altra”. Infine, richiami per un’inchiesta di Elena Molinari sul taglio delle tasse di Trump e per la vicenda del bambino Isaiah, colpito da una grave lesione cerebrale, sul cui caso si sono pronunciati i giudici inglesi, favorevoli al distacco delle macchine contro la volontà dei genitori.