Agroalimentare: Coldiretti, domani a Bruxelles per smascherare sistema di etichettatura “a semaforo” che danneggia il Made in Italy

Di fronte al diffondersi in Europa di sistemi di etichettatura a semaforo che rischiano di essere fuorvianti per le scelte dei consumatori e di colpire ingiustamente produzioni di riconosciuta qualità, si terrà domani, martedì 30 gennaio, a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo – Room Phs 1 Co47, dalle 9 – l’incontro “L’etichetta alimentare corretta che informa senza fuorviare”, organizzato dal Gruppo socialisti e democratici (S&D) e dal Partito popolare europeo (Epp) del Parlamento europeo, dalla Coldiretti, dall’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare e da Federalimentare. Un appuntamento ospitato dagli europarlamentari Paolo De Castro ed Elisabetta Gardini, con la partecipazione di Luigi Scordamaglia, presidente Federalimentare, Joachim Rukwied, presidente Copa, Marie-Christine Ribera, direttore generale European Association of sugar producers (Cefs), Alexander Anton, segretario generale European dairy association (Eda), e Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti. Nel corso dell’iniziativa saranno smascherate, con esempi concreti, le contraddizioni dell’etichettatura a semaforo in vigore in alcuni paesi Europei a danno del Made in Italy.