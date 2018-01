Ac e Comunità Papa Giovanni: “istituire il Ministero della pace”

Vaticano, 28 gennaio: "Carovana della pace", i ragazzi dell'Acr incontrano il Papa in piazza San Pietro

Tre le direttrici “che hanno caratterizzato gli appuntamenti del Mese della pace”, promosso dall’Azione cattolica, svoltisi “da Milano a Palermo, da Amalfi a Otranto, da Torino a Cosenza, da Trento a Latina come in tutto il Paese: lo studio e l’approfondimento culturale quale contributo per l’elaborazione di una vera e propria pedagogia della pace; l’impegno concreto per le vie del mondo e al fianco degli ultimi attraverso un esercizio responsabile della cittadinanza e la passione per il bene comune; la festa dell’incontro e la gioia dello stare insieme per rafforzare i legami tra generazioni diverse e all’interno della società e della comunità ecclesiale”. Lavoro, famiglia, immigrazione, scuola, territori, generazioni, ambiente sono alcuni dei temi approfonditi nelle iniziative di pace diocesane e parrocchiali promosse dall’Ac, “poiché rappresentano alcune delle grandi questioni aperte del nostro presente; capitoli di pace ancora da scrivere come spesso ci ricorda Francesco con il suo magistero”. “C’è bisogno di costruttori di pace. È una richiesta che ci viene affidata con fiducia e speranza da Papa Francesco e che l’Azione cattolica accoglie nel suo agire quotidiano. Per questo – si legge in una nota dell’A – insieme agli amici della Comunità Papa Giovanni XXIII abbiamo chiesto l’istituzione del ‘Ministero della pace’, per gestire i conflitti sociali, promuovere la difesa civile, attuare politiche di disarmo, difendere i diritti umani, educare alla nonviolenza.