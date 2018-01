Spagna: Valladolid, seminario sul tema del “discernimento”. “Dialogo sulla pastorale con i giovani”

Provenienti da tutta la Spagna, 40 giovani sono da stamane riuniti a Valladolid per un seminario sul tema del “discernimento”, organizzato dall’Ufficio di pastorale giovanile che fa parte della Commissione episcopale per l’apostolato dei laici della Conferenza episcopale spagnola. I giovani rappresentano “le varie province ecclesiastiche, i movimenti, le congregazioni religiose e gli istituti secolari dedicati al ministero giovanile”. È un seminario che fa parte del percorso “Dialogo sulla pastorale con i giovani”, un percorso avviato nel 2015 come “spazio” di riflessione sui giovani, il contesto in cui vivono, l’evangelizzazione e il messaggio cristiano oggi. Il seminario di Valladolid, si legge sul sito della Conferenza episcopale, “è una delle iniziative lanciate in occasione del Sinodo dei vescovi” di ottobre sui giovani. Nei due giorni di incontro, che si concluderanno domani con la messa celebrata dal presidente della Conferenza episcopale spagnola l’arcivescovo di Valladolid, card. Ricardo Blázquez, i temi in agenda sono: il questionario del sinodo, il primo annuncio, l’accompagnamento e il discernimento, la Gmg di Panama.