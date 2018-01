Media: mons. Lorefice (Palermo) ai giornalisti, “la vostra professione è una missione, garantite la verità”

“Siate cercatori della verità. Uno dei presupposti deontologici è che prendiate la vostra professione come una missione, così come lo è per me il sacerdozio, sapendo che molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti e questi ultimi debbono garantire la verità che deve avere a fondamento la persona”. Lo ha affermato l’arcivescovo di Palermo mons. Corrado Lorefice a un centinaio di giornalisti, che hanno partecipato al corso di formazione promosso e organizzato dall’Ucsi Sicilia e dall’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Sicilia e l’Assostampa siciliana sul tema “La verità vi farà liberi. Notizie false e giornalismo di pace, le Fake news”, al centro del messaggio di Papa Francesco per la 52esima Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, che si svolgerà il prossimo 13 maggio. L’iniziativa è stata realizzata in occasione della festa di san Francesco di Sales, patrono degli operatori della comunicazione. “Noi abbiamo bisogno di un giornalismo fatto dalle persone per le persone – ha aggiunto Lorefice – che deve aiutare a individuare la verità. Voi dovete essere consapevoli che servite una comunità che dovete aiutare nella ricercare la verità. Per fare questo dovete essere coerenti e avere l’orgoglio di non piegarvi a nessuno se non alla verità”.