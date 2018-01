Giornata della memoria: Pesaro, in arrivo oggi una reliquia di san Massimiliano Kolbe

Una reliquia di san Massimiliano Kolbe arriverà oggi, sabato 27 gennaio, a Pesaro, nel Giornata della Memoria. A ospitarla sarà, dalle 15 alle 18, la chiesa di San Pietro in Calibano (Villa Fastiggi). Si tratta dei capelli del martire che il frate barbiere nascose nell’ultimo periodo di vita di san Massimiliano in Polonia. Per l’occasione, la Milizia dell’Immacolata organizza un momento di preghiera per la pace in memoria del francescano polacco che fu definito da Giovanni Paolo Il morto nel campo di sterminio di Auschwitz. “Si pregherà per la pace: nel cuore, nelle famiglie, nelle comunità, nel mondo”, spiegano gli organizzatori dell’iniziativa di preghiera sul settimanale della diocesi di Pesaro-Fano-Urbino “Il Nuovo Amico”.