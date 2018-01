Francescani: Rovigo, domani la trentesima convention del Centro di ascolto

Si svolgerà domani, domenica 28 gennaio, la trentesima convention del Centro francescano di ascolto di Rovigo. Sarà dedicata al tema dell’intolleranza e si intitola “Nuntereggae più. Sono intollerante all’intolleranza”. Ne parleranno padre Guido Bertagna, sacerdote gesuita, biblista, da anni impegnato a far rincontrare da una parte le vittime e dall’altra coloro che si sono resi responsabili di fatti di sangue; Attilio Galimberti, membro del Consiglio di presidenza internazionale dell’Ordine francescano secolare, e Rosa Galimberti, che ne è stata presidente nazionale. “La convention di quest’anno, trentesimo dalla nostra costituzione – si legge in una nota -, desidera porre l’attenzione su quanto sta avvenendo nella nostra società, nei nostri territori, dove le persone vivono sempre più in stati di contrapposizione, di conflittualità, e tante delle paure percepite non sono reali in quanto è stato alimentato un clima da caccia alla streghe nei confronti dei poveri ed emarginati che sta facendo alzare nuovi muri, soprattutto culturali”. Il titolo vuole anche essere “un modo per dire: apriamo gli occhi di fronte alla realtà, tiriamo fuori i valori dell’esistenza e della pacifica convivenza sociale, riprendiamoci la giusta serenità dell’esistere”.