Famiglia: Anfn, un premio alla Provincia di Lucca per le politiche familiari

Un premio all’amministrazione provinciale di Lucca, impegnata a realizzare politiche in favore delle famiglie, coinvolgendo i comuni del territorio nel network dei “Comuni amici della famiglia”. Lo hanno consegnato Giuseppe e Raffaella Butturini, presidenti nazionali di Anfn, l’associazione che raduna le famiglie numerose in Italia, a Sara D’Ambrosio, giovane sindaco del Comune di Altopascio e consigliere provinciale, intervenuta in rappresentanza del presidente al convegno sulle “politiche family friendly”, che si è svolto ieri al Palazzo Ducale, a Lucca. Si tratta di una scultura in marmo di Carrara, raffigurante una conchiglia aperta che protegge una perla, all’interno della quale è stato scolpito il logo dell’associazione delle famiglie numerose. L’autore, Andrea D’Aurizio, è un artigiano freelance di 48 anni, sposato e papà di cinque figli.