Diocesi: Termoli-Larino, domenica per le vie del centro la Marcia per la pace

Una riflessione sul messaggio di Papa Francesco per la 51esima Giornata mondiale della pace e poi la Marcia. A organizzare i due appuntamenti è la diocesi di Termoli–Larino. Il primo è in programma per domani, sabato 27 gennaio, alle 18, all’oratorio comunitario “Il Platano” di Santa Croce di Magliano. Il testo del Papa sarà presentato da Alberto Lo Presti, politologo e docente di Teoria politica ed Etica sociale all’Istituto universitario Sophia di Loppiano e di Dottrina sociale della Chiesa all’Angelicum di Roma. Il secondo appuntamento è la “Giornata diocesana – Marcia per la pace”, che si svolgerà a Termoli, domenica 28 gennaio, a cura dell’Azione cattolica e della Consulta per le aggregazioni laicali della diocesi. Alle 10,15, saranno presentate alcune testimonianze di accoglienza, accompagnate da uno spettacolo musicale. Alle 11, la Marcia per la pace lungo le vie del centro cittadino. Alle 12, sarà celebrata la Messa in cattedrale dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca. Dalle 10 alle 12, in piazza Monumento, sarà allestita la mostra fotografica “Gettare lo sguardo oltre: quando la fotografia racconta la pace”.