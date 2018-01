Diocesi: Spoleto, al via il 28 gennaio con il “Party con me” le attività 2018 della Pastorale giovanile

Si svolgerà, domenica 28 gennaio, a Spoleto, la quinta edizione del “Party con me”, manifestazione promossa dalla Pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Spoleto-Norcia per dare il via alle attività del 2018. Dalle 15,30 alle 18, nel palazzetto dello sport “Don Guerrino Rota” si riuniranno per il “Party” numerosi giovani delle scuole medie e superiori. Quest’anno il titolo è “Giovani in partenza”. L’evento sarà la prima di quattro tappe di un “cammino-pellegrinaggio” di crescita umana, educativa e spirituale che i giovani di Spoleto-Norcia vivranno nel 2018, percorso che culminerà nell’incontro che i giovani italiani avranno con Papa Francesco, a Roma, l’11 e il 12 agosto. Durante il pomeriggio, l’arcivescovo mons. Renato Boccardo guiderà un momento di preghiera e riflessione. “Aspettiamo i giovani con gioia – afferma suor Anna Maria Lolli, responsabile della pastorale giovanile diocesana -. Vivremo un pomeriggio di festa con balli, giochi, tanta animazione, divertimento e naturalmente preghiera”.